Москва, 4 декабря. Специалисты Росконтроля провели исследования конфет «Батончик» нескольких известных торговых марок. Об этом говорится на сайте ведомства.

Росконтроль рассказал, какие конфеты «Батончик» лучше не покупать. Отмечается, что были проверены образцы таких торговых марок, как Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща».

Специалисты уточнили, что все образцы успешно прошли проверку по таким параметрам, как вкус, форма, запах. Образец «Ореховая роща» вызвал вопросы у экспертов, так как содержит в себе арахис. Так как орехи могут вызвать аллергию, их обязательно должны указывать на упаковке. Этого производитель не сделал.

По параметрам безопасности эксперты нашли замечания у марок «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща». Эта продукция не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Это главное основание для включения образцов в черный список.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Исследователи изучили качество семи брендов. Это «А.Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», а также Fine Life, «Красный Октябрь» и «Бабаевский».

Худший результат по итогам тестов оказался у марки «Красный Октябрь». Продукцию внесли в «черный список» из-за слишком высокого содержания транс-изомеров жирных кислот. Замечания были сделаны продукции брендов «Белочка» и «А.Коркунов». Специалисты выявили недостоверную маркировку. К «Белочке» также были предъявлены замечания по внешнему виду продукции. Специалисты рекомендовали к покупке Ferrero Rocher, «Вдохновение», Fine Life и «Бабаевский», которые соответствуют ГОСТу.