Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Москва, 4 декабря. Сотрудники Роскачества оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок для окружающей среды, а также дали рекомендации по выбору и покупке новогоднего дерева. Об этом в среду сообщает пресс-служба организации.

По данным экспертов, живая елка, которую продают на официальных ярмарках, безопасна для экологии, в отличие от искусственной, которая не перерабатывается.

В Роскачестве обратили внимание на то, что вред природе наносит нелегальная вырубка, поскольку те деревья, которые продают на законных базарах и ярмарках, выращиваются в специальных питомниках, пишет «ФедералПресс».

Помимо этого, полученные от продажи живых елей денежные средства направляются на восстановление леса. Эксперты указали на то, что искусственные ели имеют неоднородный состав и, к примеру, при сжигании выделяют канцерогенные вещества.

«Если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте елку для долгой эксплуатации и сохраняйте у себя на долгие годы», — рекомендуют специалисты.

Как отмечает RT, искусственные деревья лучше покупать в супермаркетах и специализированных торговых точках. При покупке нужно удостовериться, что на этикетке представлена информация о составе, дате изготовления и самом производителе.

Покупателям также надо обратить внимание на срез ствола и ветви ели: более долговечны деревья с широкой темной каймой и легко гнущимися ветками. Хвоя нормального дерева не будет легко осыпаться.

Ранее эксперты указали на то, что на сегодняшний день флористы используют ель сорта нобилис, которая не осыпается и может простоять в квартире месяц, отмечало радио Sputnik.

Как сообщала «Газета.Ru», россияне готовы потратить на новогодние презенты и подарки себе вдвое больше, чем на сюрпризы для родных и близких.