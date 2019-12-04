Сирия новости 4 декабря 16.30: ВКС РФ наносят удары по террористам, Турция направила военный конвой в Идлиб

Сирия, 4 декабря. Турецкий военный конвой направлен на юг Идлиба, САА и ВКС РФ наносят удары по террористам, предотвращен теракт в городе Аль-Баб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение неизвестных боевиков в Эс-Сувейде, нанесли артиллерийский удар по боевикам в Хаме.

ВКС РФ: наносили удары по позициям боевиков в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: предотвратили теракт на рынке в городе Аль-Баб, направили военный конвой на юг Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили ПТУР САА в долине Аль-Габ, противостояли САА в Идлибе.

Провинция Алеппо

На севере Сирии продолжается череда терактов и минирований, в осуществлении которых подозреваются курдские террористы. Ряд источников, в том числе новостные агентства Step News и Halab Today, сообщают, что саперная команда протурецких формирований разминировала путем взрыва бомбу, заложенную на рынке в городе Аль-Баб на востоке Алеппо. Пострадавших в результате взрыва не было.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжаются столкновения между правительственными войсками и силами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (контролируются боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1). Российская и сирийская авиация активно поддерживает действия САА. Агентство Halab Today сообщило, что ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Кураки, Телль аль-Дам, Абу-Шараджа, Ас-Сарадж и Катра в районе города Маарет ан-Нуман. Эту информацию подтверждает источник в Twitter (@thiqanewsagency).

Агентство Step News сообщило также об ударах по позициям боевиков в районе Урм аль-Джуз и Кансафра, а также Кафр-Сиджан и Аль-Кабир.

Между тем стало известно, что турецкий конвой из 13 бронемашин вошел на территорию Идлиба в районе пограничного пункта Кафр-Лусин, и направился в район населенного пункта Маар-Хаттат на юге провинции. Об этом сообщает сирийский источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Хама

Правительственные силы, дислоцированные в районе лагеря беженцев «Джурин», нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Хавиджа и Аль-Хаваш в провинции Хама. Об этом сообщает новостное агентство Step News.

Между тем медиаисточники, связанные с террористами (@alwataniaTahrer) сообщают об уничтожении ПТУР САА в долине Аль-Габ. Противотанковая ракета боевиков уничтожила ракетную установку САА вместе с ее расчетом.

Провинция Эс-Сувейда

Сотрудник сирийских сил безопасности по имени Ибрагим аль-Хусейн погиб в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает телеканал Halab Today, неизвестные боевики напали на группу сотрудников сил безопасности на севере провинции, в деревне Умм аль-Зейтун. Подробности инцидента не приводятся.

Ирак

Массовые протесты и ожесточенные столкновения с силами безопасности продолжаются во многих городах Ирака. Как сообщает источник в Twitter (@no_itsmyturn), иранское консульство в городе Наджаф уже в третий раз было подожжено протестующими, которые считают влияние властей Ирана на правительство в Багдаде одной из главных причин проблем в стране.

Тот же источник сообщает, что иракские силы безопасности вынуждены были применить акустические гранаты и слезоточивый газ для того, чтобы рассеять протестующих, пытавшихся взять штурмом здание местного правительства в городе Кербела. Тем временем в Багдаде девять сотрудников сил безопасности Ирака получили ранения в результате взрыва гранаты на улице Ар-Рашид.

1 Организация запрещена на территории РФ.