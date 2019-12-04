ФАН публикует видео расстрела социалистов в Боливии армией и правыми формированиями

В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказались видеозаписи расстрела боливийской полицией и армией протестующих социалистов под Ла-Пасом. Ролики были предоставлены участниками митинга и родственниками пострадавших. Корреспондент ФАН передает с места событий.

События, по данным очевидцев, происходили 19 ноября на окраине второй столицы Боливии города Ла-Пас. Сторонники бывшего президента страны Эво Моралеса из партии МАС (Movimiento al Socialismo или Движение к социализму), проживающие в соседнем городке Эль-Альто, спустились в столицу департамента, где проходил митинг в поддержку ушедшего в отставку главы государства.

Сначала демонстрация носила мирный характер, пока против социалистов не выступили сторонники новой власти, спровоцировавшие настоящие уличные бои. Через какое-то время к ним присоединились сотрудники полиции и армии, которые изменив присяге, перешли на сторону правительства и. о. президента Боливии Жанин Аньес. Пытаясь подавить народные волнения, правоохранители и военные открыли огонь на поражение. Во время начавшейся паники погибло восемь человек и еще около 100 получили ранения различной степени тяжести. Бывший президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом «политики геноцида» против народа Боливии.

Похожие столкновения также происходили в городах Кочабамба, Эль-Альто, Санта-Круз и на отрезке трассы Оруро – Ла-Пас. В общей сложности, с 15 ноября число погибших из-за полицейского насилия в Боливии составило 23 человека, еще 122 пострадали. По данным различных правозащитных организаций, с начала кризиса в стране число пострадавших составило 715 человек.

В настоящее время активная фаза протестов сошла на нет, и члены партии «Движение к социализму» затаились в ожидании первого тура всеобщих выборов в Боливии, который новое правительство назначило на середину марта. Точной даты начала избирательного процесса пока нет, однако представляющие в парламенте партию МАС депутаты заявляют о подготовке к новому голосованию и выбирают своего представителя, который и поборется за кресло президента.

Ранее в интервью ФАН депутат 18-го округа партии МАС в провинции Арома города Ла-Пас Франклин Флорес Кордоба рассказывал, что противники социалистов совершают нападения на мирных жителей, сторонников социалистов, поджигают их дома и даже похищают заложников из числа родственников политиков, находящихся в оппозиции к Жанин Аньес и США.