Сирия новости 4 декабря 12.30: курдские террористы нанесли удар в Хасаке, база США в Ираке под обстрелом

Сирия, 4 декабря. Курдские боевики атакуют протурецкие силы в зоне безопасности, авиабаза США в Ираке оказалась под обстрелом, террористы ИГ1 атаковали САА в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносили удары по позициям террористов в Идлибе, ведут наступление в районе Умм ат-Тинах.

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов на территории Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: отражали атаки курдских террористов на зону безопасности на севере Сирии.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковали САА в провинции Хомс.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли сирийским правительственным силам в Идлибе, заявили об отражении атаки на Умм ат-Тинах.

Курдские вооруженные формирования: атаковали протурецкие силы в Ракке и Хасаке, оказались под ударом в провинции Дейр-эз-Зор, обезвредили взрывное устройство в Заевфратье.

Международная коалиция: оказалась под обстрелом на авиабазе США в Ираке, направила подкрепления на базу близ Камышлы, уничтожила полевого командира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Силы безопасности Ирака: захватили заместителя главаря ИГИЛ в районе Киркука.

Провинция Алеппо

Самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Шейх-Ахмед на юге провинции Алеппо, сообщает источник в Twitter (@mohamad_rasheed). Как отмечает ливанское издание Al Masdar, удары также были нанесены в районе ферм ИКАРДА и близ населенного пункта Телль аль-Эйс. Подробности не приводятся.

Провинция Хомс

Террористы из группировки «Исламское государство» атаковали позиции САА в провинции Хомс. Как сообщает источник в Twitter (@IntelTweet), нападение произошло в удаленной пустынной местности в районе Эс-Сухне. По неподтвержденным сообщениям, террористы убили нескольких сирийских солдат, а еще двоих, предположительно, похитили.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные вооруженные люди обстреляли блокпост курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в Заевфратье, на территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), блокпост в районе населенного пункта Джазрат аль-Миладж был обстрелян из пулеметов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Количество нападений на курдских наемников США в Дейр-эз-Зоре продолжает расти: тот же источник сообщает, что неизвестные заминировали блокпост SDF в районе города Аль-Хисан. Курдским боевикам удалось своевременно обезвредить взрывное устройство.

Провинция Идлиб

Один из полевых командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» был уничтожен авиаударом с боевого беспилотника международной коалиции во главе с США, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Алжирец, известный как Абу Ахмед аль-Мухаджир, был уничтожен ракетой Hellfire, когда находился в автомобиле вместе с еще одним боевиков, который не опознан. Машина боевика была поражена в районе города Атма в Идлибе. Как сообщает источник, в «Тахрир аш-Шам» Абу Ахмед выполнял функции руководителя и главного инструктора по военной подготовке в силах специального назначения «Асаиб аль-Ахмар». Известно, что авиаудару предшествовала активная работа разведывательных беспилотников коалиции США.

Правительственные войска продолжили наносить удары по позициям террористов в Идлибе. Как сообщает источник в Twitter (@mohamad_rasheed), вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по террористам в районе города Кафр-Набаль.

Параллельно действовали наземные силы САА — как сообщает источник (@SyriaWar2), правительственным войскам удалось освободить от террористов деревню Истбалат к западу от Абу-Духура. Кроме того, источники в Twitter (@islamicworldupd) сообщают о массированном наступлении правительственных сил на позиции террористов близ населенного пункта Умм ат-Тинах, с применением артиллерии и воздушной поддержкой. Другой источник (@AleppoAMC) передает сообщения террористов, согласно которым атака САА была остановлена, но интенсивные боевые действия в районе Умм ат-Тинах продолжаются.

Провинция Ракка

Курдские боевики обстреляли протурецкие силы в деревне Химар, расположенной на границе зоны безопасности в провинции Ракка, в районе города Айн-Исса. Источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает о потерях среди протурецких сил.

Провинция Хасака

Курдские боевики, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», напали на протурецкие формирования к северу от Телль-Тамра, в районе населенного пункта Аль-Касимия в провинции Хасака, сообщает турецкий источник в Twitter (@XXVII27_).

Тем временем стало известно, что на принадлежащую американским оккупационным силам военную базу «Химо» к западу от Камышлы направлены подкрепления. Об этом сообщает местный новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Ирак

Военная база США «Айн аль-Асад» в Ираке оказалась под обстрелом неизвестных боевиков. По сообщениям различных источников в социальных сетях (например, @IF_Asia_), на территории американской военной базы в провинции Анбар разорвались пять ракет. О потерях или пострадавших среди американского военного персонала не сообщается.

Между тем иракские силы безопасности объявили об аресте заместителя «халифа» «Исламского государства» (запрещено в РФ), известного как Абу Халдун. Он был схвачен иракской полицией на территории провинции Киркук, в местности Вахад-Ижар в районе Хавиджа, сообщает ливанское издание Al Masdar. Там он жил под именем Шаалан Убейд. В ИГИЛ Абу Халдун был эмиром (правителем) иракской провинции Салах ад-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.