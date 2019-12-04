Введение 2019: история, Рождественский пост, приметы, что нельзя делать 4 декабря

Приближаются рождественские дни, и в это время православные отмечают один из важнейших христианских праздников — Введение во Храм пресвятой Богородицы. Православные отмечают этот праздник 4 декабря.

Церкви, живущие по современному календарю, отметили Введение 21 ноября (у католиков праздник называется Введение во Храм девы Марии).

На Руси праздник Введение связан с народными приметами, а также с запретами. Введение приходится на Рождественский пост, кроме того, праздник символизирует окончательный приход зимы.

История праздника

В православии праздник Введение во Храм пресвятой Богородицы — один из важнейших, он считается непереходящим (отмечается в один и тот же день) и двунадесятым (один из двенадцати важнейших, не считая Пасхи). Праздник отмечается в память о предании о введении в Иерусалимский храм матери Иисуса Христа — девы Марии.

Будущая Богоматерь родилась у праведных Иоакима и Анны, которые долго страдали от того, что были бездетными, а значит — не могли исполнить божью заповедь «плодитесь и размножайтесь». Узнав, что у них будет дитя, праведники пообещали посвятить его богу, как в древнем Израиле было принято в отношении первенцев. Хотя правило действовало только в отношении первенцев мужского пола, родители Марии были настолько послушны божьей воле, что выполнили обет в отношении дочери.

Введение во Храм Марии состоялось, когда девочке было три года. Легенда гласит, что будущую Богоматерь встретил первосвященник, который даже отвел девочку в самое сакральное место храма, которое называлось Святая святых. Это место мог посещать только первосвященник и только один раз в год, но для Марии было сделано столь удивительное исключение.

Согласно легенде, будущая Богородица воспитывалась при Храме до совершеннолетия, которое по иудейскому закону наступает для девочки в 12 лет. Там Мария изучала священные книги и посвящала время рукоделию. Достигнув совершеннолетия, она была обручена с праведным Иосифом, который, узнав, что она избрана, чтобы стать Богоматерью, принял это известие с покорностью божьей воле.

В православии праздник Введение появился относительно недавно, примерно с VIII века. Это самый поздний из двунадесятых праздников.

Рождественский пост и Введение

Введение в православии приходится на время Рождественского поста (28 ноября 2019 года — 6 января 2020 года включительно). Подробнее о правилах Рождественского поста читайте в материале Федерального агентства новостей.

В 2019 году Введение приходится на среду — один из наиболее строгих дней поста, однако в честь праздника разрешены послабления. Тем, кто строго постится, можно есть горячую постную пищу без масла, взрослым разрешено красное вино.

Народные традиции и приметы на Введение

В народном календаре Введение — время окончательного вступления в свои права зимы, которую желательно встретить повеселее: обильной трапезой (с приходом христианства строго постной), а также развлечениями, гуляниями и забавами.

Поэтому на Введение было принято накрывать богатые столы, а также устраивать гуляния, катания с гор и другие зимние развлечения (естественно, если погода позволяла). Также в это время чествовали молодоженов, а в преддверии праздника девушки гадали на суженого.

На Руси говорили:

«Введенье пришло — зиму привело».

Согласно приметам считалось, что оттепель на Введение предвещает морозы на Рождество (начало января).

Введение: что нельзя делать 4 декабря

Поскольку это время Рождественского поста, категорически нельзя есть скоромное — мясные и молочные продукты, а также яйца и все блюда из них.

На Руси по традиции с Введения запрещалось копать землю железным инструментом. Считалось, что в зимнее время земле-матушке необходим отдых, иначе следующий год будет неурожайным. Запрет действовал до Благовещения (7 апреля).

С Введения и на весь зимний период женщинам запрещалось использование валька при стирке (им отбивают белье, чтобы стало чище). Считалось, что женщина вальком «бьет» землю и озимые посевы, что также грозит неурожаем.

Также на Введение запрещалось пользоваться ножами, колюще-режущим инвентарем, а женщинам нельзя было шить, вязать и использовать другие острые предметы для рукоделия. Все острые предметы считались опасными для скотины. Примета гласила, что из-за ослушников на домашний скот могут напасть дикие звери, в первую очередь волки.

Вообще на Введение работа, за исключением приготовления пищи и ухода за скотиной, была под запретом: согласно примете, для тех, кто пренебрегают отдыхом в этот день, зима будет тяжелой и голодной.