Водитель грузовика нарушил правила и обрушил мост в Иркутской области

Иркутск, 5 декабря. Водитель большегруза обрушил мост через реку Макаровка в Иркутской области, не выполнив требование о запрете движения грузовых средств. Об этом рассказали в главном управлении МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 декабря на 76-м километре дороги между Усть-Кутом и Киренском. Грузовик Scania обрушил мост через реку Макаровка. Как уточнили в ведомстве, движение по участку трассы затруднено, для легкового транспорта организован объездной маршрут. Как пишет «Газета.ru», никто не пострадал.

Ранее мост обрушился в Оренбурге во время работ по реконструкции. Как сообщили представители регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали три человека.

«Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации», — пояснили ТАСС в Минздраве.

МЧС России уточняет, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. По информации мэрии Оренбурга, мост обрушился во время проведения работ по его реконструкции. Данный объект находится на балансе администрации области. Согласно предварительной информации, на землю обрушились два пролета.

Один из пострадавших — водитель грузовика, который перевозил щебень, второй — водитель LADA Priora, находившийся в момент ЧП под мостом.

Ранее сообщалось о падении автобуса с моста в Забайкальском крае. Жертвами трагедии стали 19 человек. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе днем траура. Жители Читы оставляют венки, лампады и свечи около фонтана на одной из городских площадей. Следователи тем временем задержали читинского бизнесмена, который организовал поездку.