Второй обыск прошел у либертарианца Светова по делу о педофилии

Москва, 4 декабря. Сотрудники полиции пришли с обысками к одному из лидеров незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаилу Светову и его сподвижникам. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Да, уже все закончили, изъяли технику», — подтвердил источник информацию об обысках, отметив, что они проходили в рамках расследования дела по статье УК РФ 135 «Развратные действия».

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил и сам Светов. Правоохранители также пришли домой с обысками к председателю партии Сергею Бойко, члену московского руководящего комитета ЛПР Игорю Ефремову и к свидетельнице и бывшей любовнице либертарианца Анастасии Стародубовской.

Обыски у Светова прошли уже во второй раз в рамках расследования уголовного дела о педофилии, возбужденного по статье 135 УК РФ. Впервые сотрудники правоохранительных органов наведывались с обысками к Светову в начале ноября.

Напомним, о своих отношениях с ребенком либертарианец открыто заявлял еще в 2011 году. Тогда она регулярно публиковал в своем старом профиле в соцсети Instagram снимки 16-летней девочки, ее он назвал «прекрасной малолеткой». На тот момент Светову было 26 лет и он не скрывал, что встречается с ребенком. В ноябре его вызывали на допрос в Следственный комитет РФ по подозрению в совершении развратных действий в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.