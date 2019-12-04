Москва, 4 декабря. Оливье за 2019 год подорожал на 4,6%, цена продуктов для приготовления салата на четверых составит 340 рублей вместо прежних 325 год назад, заявили в Росстате.

Стало известно, во сколько обойдется россиянам оливье на Новый год. Отмечается, что таз оливье на 12 порций обойдется в 1020 рублей. Как пишет газета «Известия», при составлении индекса ведомство учитывало полный набор продуктов, кроме яблока. В состав салата входят горошек, картофель, консервированные огурцы, яйца, морковь, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. При этом некоторые из продуктов за год подешевели.

Ранее эксперты рассказали, в одежде какого цвета лучше всего встречать Новый год, чтобы наступающий 2020-й был благоприятным во всех отношениях.

Согласно восточному гороскопу, Крыса всегда отличалась мудростью, проницательностью и неприхотливостью. У нее есть уникальная способность — приспосабливаться к любым обстоятельствам. Именно поэтому эксперты не дают конкретных рекомендаций по выбору цвета одежды в новогоднюю ночь, однако есть важный нюанс — наряд должен быть новым. Это связано с тем, что Крыса — первый знак, который открывает 12-летний цикл.

Эксперты подтверждают, что в наступающем новом 2020 году грядут перемены, поэтому и наряд должен быть новым. При этом они дают несколько советов по выбору цвета: лучше остановить свой выбор на одежде с элементами золотых и металлических оттенков, серых, светлых или молочных цветов.

Сервировка также должна быть особенной. Стоит отдать предпочтение посуде белого с зеленым или синим цветами, золотистым или бежевым оттенкам.