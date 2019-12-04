В Киеве заявили о пугающе низком уровне образованности украинцев

Киев, 4 декабря. Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании «Новое время» пожаловался на низкий уровень образованности соотечественников. По его словам, уровень образованности земляков «просто пугает».

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — отметил киевский специалист.

По его мнению, подобная ситуация сложилась по причине того, что царская Россия якобы «столетиями обедняла интеллектуальный потенциал украинцев, подавляя любые попытки народа развивать собственную науку, культуру и искусство». Аналогичной политики якобы придерживалась и советская власть, которая «переманивала» самых талантливых украинцев, сказал Компан.

При этом педагог пожаловался, что за все время независимости страны киевское руководство продолжает «дело Ленина — Сталина», а параллельно Украина «очень быстро погружается во мрак необразованности и отсталости». По его мнению, украинцы «тупеют».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, а государство пробило «новый уровень коррупции».