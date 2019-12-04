Стали известны условия содержания в «Бутырке» историка-расчленителя Соколова

Москва, 4 декабря. Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого подозревают в убийстве и расчленении своей возлюбленной аспирантки вуза Анастасии Ещенко, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Члены ОНК Москвы посетили в психиатрической больнице доставленного из Санкт-Петербурга историка Соколова. На условия содержания он не жалуется и читает книги, рассказал Мельников. По его словам, на экс-доцента СПбГУ не оказывается никакого давления, его перевод из Петербурга прошел без проблем. Сам историк положительно отзывается о конвойной службе.

«В настоящий момент он находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее соседом по камере у Соколова был обвиняемый в изнасиловании. У Соколова есть доступ к библиотеке, сейчас ему выдали книги из имеющегося библиотечного фонда (Произведения Гете, в частности трагедия «Фауст»)», — сообщил Мельников.

Также он отметил, что на питание в «Бутырке» Соколов не жалуется, а телевизор, который находится в камере, он воспринимает как часть процесса социализации. Однако, как заметил ответственный секретарь ОНК, историку не понравилось состояние туалета, за которым, согласно правилами внутреннего распорядка, должны следить сами арестованные.

«Администрация изолятора при необходимости в ближайшее время выдаст ему моющие принадлежности для наведения порядка в камере», — объяснил Мельников.

По версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко из обреза и решил расчленить тело девушки. Бывшего преподавателя вуза задержали после того, как он попытался утопить конечности Анастасии в реке Мойке. Будучи пьяным, Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением, напоминает «ФедералПресс».

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в квартире мужчины нашли обезглавленное тело и пилу. Возбуждено уголовное дело со статье УК РФ «Убийство». Экс-доцент СПбГУ полностью признал свою вину. Его доставили из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Соколов арестован до 8 января 2020 года, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что графолог Сергей Сергеев, который специализируется на анализе личности человека по почерку, изучил письмо Соколова, которое тот написал в СИЗО. Эксперт считает, что историк позиционирует себя не тем, кем является. С точки зрения Сергеева, образ напористого и активного человека он создал для того, чтобы скрыть свою низкую самооценку.