Дамаск, 4 декабря. Стратегически важную гидроэлектростанцию «Аль-Баас» восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом рассказал офицер Центра по примирению враждующих сторон РФ Владимир Варнавский.

По его словам, ГЭС «Аль-Баас» была названа в честь правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения «Баас». Ее построили инженеры в конце 1980-х годов.

Как пишет ТАСС, после начала гражданской войны этот стратегически важный объект был под контролем боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Построенную советскими инженерами ГЭС «Аль-Баас» восстанавливают в Сирии.

«Аль-Баас» является стратегически важным пунктом в долине Евфрата. От стабильной работы всего каскада ГЭС зависит устойчивая работа объектов промышленности республики, развитие проектов в социальной сфере, а также благосостояние граждан Сирии», — подчеркнул офицер.

Напомним, курдские радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля в этом районе и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть и вывозить ее контрабандой в другие страны.

Военные США, незаконно много лет находящиеся в Сирии, поддерживают курдских боевиков. Они выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Меморандум по Сирии подписали в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На основе документа будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации в стране и курдским бандам. Глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии объявил об окончании антитеррористической операции «Источник мира», которую Анкара вела против курдских террористов с 9 по 22 октября.

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов, сотрудничающих с террористами ИГ1, на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Меморандум, подписанный в Сочи 22 октября между Россией и Турцией, освободил сирийцев от террора вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии. Такое мнение выразил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.