Москва, 4 декабря. Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». Он опубликовал видео на своей странице в Instagram.

Ранее Познер в социальной сети назвал противников абортов «мракобесами». Кроме того, по мнению телеведущего, «биолог по образованию» не может утверждать, что «примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями».

Как уточнил Певцов, Познер относится к советскому поколению людей. Он родился в 1934 году, вступил в КПСС в 1967-м, стал секретарем парткома Гостелерадио в 1970 году. Певцов в образе Сталина прокомментировал слова Познера об абортах.

«Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице Instagram ты написал несколько странных вещей», — заявил Певцов, копируя интонацию Сталина.

Он подчеркнул, что слово «мракобесие» означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. Певцов напомнил о признании Познера в том, что тот чувствует себя в России чужим, и призвал его уехать во Францию.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборт у священнослужителя. По ее словам, неправильно обвинять женщину в том, что она приняла не такое решение, какое хотелось бы окружающим.

Поклонская уточнила, что представительницы прекрасного пола имеют право самостоятельно принимать решения. Поклонская раскритиковала попытки церкви запретить аборты.

«Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать, «все равно будешь идти и рожать», — сказала она.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат подчеркнула, что после рождения ребенка женщина часто остается одна со всеми своими проблемами.

Напомним, протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал россиянок, делающих аборты. В январе глава РПЦ патриарх Кирилл во время выступления с трибуны Госдумы в рамках VII Рождественских парламентских встреч призвал депутатов еще раз обсудить законодательный запрет абортов в российских медицинских учреждениях по системе ОМС.