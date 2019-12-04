В ДВФУ назвали причину увольнения главы медцентра

Владивосток, 4 декабря. Поводом для увольнения главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олега Пака стало наличие судимости. Об этом рассказал журналистам директор департамента внешних коммуникаций образовательного учреждения Алексей Магаляс.

По словам Магаляса, в ДВФУ от экс-жены Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. В результате была проведенная служебная проверка, по итогам которой оказалось, что он действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги, сообщает РИА Новости.

«При трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости», — уточнил он.

При этом Магаляс пояснил, что ТК не позволяет имеющим судимость, даже погашенную, работать в образовательном учреждении. Он также утверждает, что, согласно мнению ряда экспертов и адвокатов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу и подлежат отставке, если были трудоустроены ранее.

Как сообщала Deita.ru, трудовой договор с медиком был прекращен 29 ноября «в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом (ТК)». Пак этому решению возмутился и обратился в прокуратуру. Руководитель Приморского края Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет просить о восстановлении Пака в должности.