Москва, 4 декабря. Бронеавтомобиль «Атлет», разработанный в «Военно-промышленной компании», должен по плану выйти на государственные испытания весной 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Броневик «Атлет» начнут испытывать весной в России. Отмечается, что «Атлет» завершает предварительные испытания. По данным ТАСС, ввесной следующего года запланирован выход на этап государственных испытаний.

«Сейчас один образец находится в разборке, он, вероятно, пойдет на государственные испытания. Второй образец в ноябре-декабре пройдет испытания на обстрел и на подрыв», — сообщили в компании.

Испытания перспективного российского бронеавтомобиля нового поколения «Атлет», который придет на смену семейству «Тигр», стартуют, заявил ранее генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий. Самым главным в новом транспортном средстве, скорее всего, станет новый боевой модуль, считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Нами открыта опытно-конструкторская работа «Атлет», которую между собой мы называем «Тигр-2». Надеемся, что в следующем году мы эту машину вам уже покажем в виде прототипа, а уже через два года приступим к ее испытаниям», — подчеркнул представитель компании-производителя бронемашин «Тигр».

Также стало известно, что в отличие от «Тигра», новая машина обзаведется повышенной баллистической и противоминной защитой. Кроме того, «Атлет» будет обладать увеличенной на две тонны грузоподъемностью.

«Тут нужно говорить о целом комплексе изменений, которые затронут новый броневик. Все мы понимаем, что улучшенная противоминная и баллистическая защита потребует усиления днища и корпусных бронелистов, что значительно увеличит вес самого автомобиля. Соответственно, нужны новые колеса, рессоры и двигатель. Вопрос еще в том, какова будет мощность новой силовой установки — 230, 280 или же 400 лошадиных сил, но модернизация точно будет», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Собеседник ФАН считает, что помимо улучшения ходовых качеств автомобиля, специалисты «Военно-промышленной компании» скорее всего, установят совершенно новый, универсальный боевой модуль.