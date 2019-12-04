Глава РУСАДА призвал к кардинальным изменениям в российском спорте

Москва, 4 декабря. Пришло время проводить радикальные изменения в российском спорте. Об этом заявил в среду глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По словам руководителя РУСАДА, у России есть время до 9 декабря, чтобы «найти аутентичную базу и передать ее». Кроме того, он уточнил, что нужно запустить реальное расследование.

«Я считаю, что, вы правы, мы обсуждали сегодня — это удар по спорту, это удар по авторитету власти, удар по стране. Пора проводить кардинальные изменения в спорте. Так жить нельзя», — передает слова Гануса KP.ru.

Как ранее сообщал НСН, заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу РУСАДА, перенесено из Парижа в Лозанну. Заседание исполкома состоится 9 декабря. Отмечалось, что решение о переносе было принято из-за «вероятных сбоев на фоне всеобщей забастовки в ​​Париже», отмечал «Царьград».

В начале этой осени ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу из-за возможных махинаций и манипуляций с данными столичной антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале текущего года. У российской стороны был 21 день, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих сведений. Письмо с ответами в ВАДА было отправлено 8 октября.

Комитет по соответствию ВАДА в конце прошлого месяца рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.