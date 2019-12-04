В Гидрометцентре предупредил о повышении температуры на 25 градусов

Москва, 4 декабря. Текущий месяц на территории европейской части России и Урала, а также в Приволжском округе будет теплее обычного, кроме того, ожидаются периоды сильного похолодания и неожиданного потепления. Об этом сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности директора Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в Сибири, где на данном этапе температура ниже нормы на 12-14 градусов, однако к концу текущей недели повысится сразу на 25 градусов, пишет «Российская газета».

Как отметил специалист, в Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области придет оттепель, а в центре Красноярского края температура превысит норму на 12-14 градусов. Минимальные температуры составят 20 градусов ниже ноля, максимальные — 5-10 градусов ниже ноля, уточнил он.

Вильфанд обратил внимание на то, что в центральных областях РФ зима пока что только пытается утвердиться в своих правах. Осадки в виде небольшого снега ожидаются 4 декабря, но он моментально растает. В предстоящий четверг начнется оттепель и до конца недели столбики термометров будут показывать плюсовую температуру. Похолодание вернется в российскую столицу в середине следующей недели.