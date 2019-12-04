После взрыва газа в Яковлево в Белгородской области найден погибший. События дня. ФАН-ТВ

Под завалами дома в Яковлево после взрыва газа найден погибший Трагедией обернулся инцидент в одном из жилых домов Белгородской области. Под завалами здания в поселке Яковлево, где взорвался бытовой газ, найдено тело погибшего мужчины. До последнего момента было известно только о шести пострадавших, еще 18 человек благополучно эвакуировались. Напомним, что взрыв прогремел накануне вечером, предположительно, на первом этаже. Это привело к обрушению фасада здания почти в его полную высоту. Одной из версий оперативники называют неисправность газового оборудования. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В США одобрили резолюцию против России в G7 Пока президент США Дональд Трамп размышляет, звать Россию на следующий саммит G7 или нет, американские конгрессмены вновь играют на опережение. Палата представителей одобрила резолюцию против участия нашей страны в «Большой семерке». За документ проголосовали 339 человек, против — лишь 71. Причиной конгрессмены, как обычно, назвали Крым и вновь призвали отдать полуостров Украине. Напомним, что как раз из-за него в 2014-м распался прежний формат «Большой восьмерки». Тем не менее на последнем форуме G7 во Франции все громче звучали мысли о возвращении России: если не в роли полноценного участника, то хотя бы в статусе гостя. Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, пригласит своего коллегу Владимира Путина на следующий саммит «семерки», который пройдет как раз в США в 2020 году. Но конгрессмены явно настроены этому помешать, хотя их резолюция носит лишь рекомендательный характер.

Посольство России в Вашингтоне сообщило о новом визовом скандале Пока США требуют вернуть Крым, у России к Штатам накопились и свои претензии. Американское посольство нашей страны призвало Вашингтон отказаться от «визовой войны». Такое заявление звучит уже не впервые, но, как выяснилось, новый виток конфликта закрутился 3 декабря: делегации нашего Федерального казначейства отказали во въезде в столицу США. Там россияне должны были участвовать в конференции Международного института аудиторской профессии. Напомним, что до этого крупный скандал разгорелся в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда визы не смогли получить почти 20 российских дипломатов. Москва выразила Вашингтону ноту протеста, но никаких объяснений в ответ так и не услышала.