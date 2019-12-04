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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

Москва, 4 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места ДТП, которое произошло сегодня в Одинцовском районе Подмосковья. В столкновении автобуса и грузовика пострадали семь человек.

По данным источника, в момент ДТП в автобусе находились артисты балета Russian National Dance Show Kostroma, которые возвращались домой с гастролей.

 

Напомним, столкновение автобуса и грузовика произошло сегодня ночью на 24 километре трассы М-1. Автобус выполнял рейс из Гродно (Белоруссия) в Кострому. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП На данный момент известно о семи пострадавших, двое из которых госпитализированы. Всего в автобусе находились 48 человек.

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