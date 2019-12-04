Фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Петербург

Москва, 4 декабря. Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз задержали фаната столичного «Спартака» Валерия Бевза, более известного как Валера Амиго. Болельщика отправили из Москвы в Северную столицу для дачи показаний. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По имеющимся данным, член фанатского движения был вызван в отделение полиции на Петровке в российской столице. Там, как отмечается, его уже ждали представители петербургских правоохранительных органов. Валеру Амиго назвали очевидцем драки, которая произошла в городе на Неве с 11 на 12 мая. Примечательно, что фанат в это же время был на игре между красно-белыми и «Уфой» на стадионе «Открытие Арена». Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее стало известно, что задержанным за оскорбление форварда сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы стал известный фанат «Спартака» Валера Амиго. Спортивный журналист и видеоблогер Василий Уткин написал гневный комментарий в адрес Дзюбы после матча сине-бело-голубых со «Спартаком», сообщал «Царьград».