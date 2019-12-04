ГИБДД разрешила размещать на автомобилях с детьми специальный знак

Москва, 4 декабря. ГИБДД считает возможным размещение знака «Перевозка детей» на перевозящих несовершеннолетних пассажиров и беременных женщин легковых автомобилях. Соответствующий ответ на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова дал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Полагаем возможным применять опознавательный знак «Перевозка детей» на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины...», — говорится в сообщении.

Знаки предлагается использовать в качестве средства добровольного размещения.

Милонов предложил главе МВД России Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков показывающих, что за рулем находится молодая мать или беременная женщина.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал идею снижения нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час, сообщила «Газета.ру». Премьер признался, что сам водит автомобиль и знает, что не каждый водитель способен уловить превышение нештрафуемого порога скорости на 10 километров в час.