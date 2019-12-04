Госдеп США вновь не выдал визы российским дипломатам

Москва, 4 декабря. Директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, а также делегации Федерального казначейства России, правительство США отказало в выдаче визы.

Делегация казначейства должна была посетить Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Кроме того, в посольстве пояснили, что Госдеп воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке Олегом Мальгиновым.

Посольство РФ в США обвиняют американские власти в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц и срыве важнейших переговорных форматов.

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание «визовой войны» на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет», – подчеркивают российские дипломаты, сообщает РИА Новости.

Напомним, в сентябре США в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформили вовремя визы ряду членов российской официальной делегации, которые планировали принять участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднял вопрос о возможном переносе заседаний Генассамблеи ООН и других международных мероприятий из Нью-Йорка. Однако инициатива не нашла широкой поддержки. По мнению политиков, из-за давления со стороны США.