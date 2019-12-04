В бундестаге обещают ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 декабря. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст пообещал, что Германия задумается о контрмерах, если Вашингтон введет санкции в отношении «Северного потока — 2».

Политик отметил, что формирование энергетической политики ФРГ не касается США. Поэтому санкции, которыми угрожает проекту американская сторона, «абсолютно недопустимы», подчеркнул немецкий парламентарий.

«Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — цитирует Эрнста РИА Новости.

Представитель бундестага добавил, что в качестве контрмеры Германия могла бы «повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга».

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» проложат от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Работы планируется завершить в 2019 году, строители уложили более двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Строительство газопровода поддерживает ряд заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа европейских государств. Против выступают США, Украина и страны Балтии. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа через газо-транспортную систему. Вашингтон стремится продавать Европе сжиженный природный газ (СПГ), поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Конгресс США планирует включить санкции в отношении «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год, сообщила «Газета.ру». Конгрессмены считают, что введение ограничений более чем на год задержит введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию.