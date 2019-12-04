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Пушков назвал желание Киева «вернуть» Донбасс и Крым «фантазиями»

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Пушков назвал желание Киева «вернуть» Донбасс и Крым «фантазиями»

Москва, 4 декабря. Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывания правительства Украины, заявившего что «вернуть» Крым им поможет Америка, а решить конфликт на Донбассе – НАТО. По мнению российского политика, это все «киевские фантазии».

У Америки нет желания и сил помогать в «возвращении» полуострова, а НАТО даже и пытаться не будет помочь в решении конфликта, считает Пушков.

«В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое? Правильный ответ – нет», – прокомментировал он в своем Twitter.

 Пушков назвал желание Киева «вернуть» Донбасс и Крым «фантазиями»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью польской Gazeta Wyborcza заявил, что американцы могли бы помочь Киеву с крымским вопросом. По мнению Зеленского, вопрос возвращения полуострова можно быть решен на переговорах трех стран: Украины, России и США.

Тем временем в МИД Украины высказали предположение о возможном привлечении НАТО к решению вопроса с Донецкой Народной Республикой.  

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В марте того же года Крым стал частью РФ после проведенного в регионе законного референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Но Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

 

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