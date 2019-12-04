Россия призвала США отказаться от порочной визовой практики

Москва, 4 декабря. Москва призвала Вашингтон отказаться от ведущей к деградации отношений порочной визовой практики. Такой комментарий распространила пресс-служба посольства России в США.

Дипломаты отметили, что действия американских властей ведут к деградации непростых отношений между странами и противоречат заявлениям сотрудников администрации США о необходимости их нормализации.

«Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики. Хорошим сигналом стало бы удаление вводящей в заблуждение российских граждан «информации» на сайте посольства США в Москве», — цитирует пресс-службу диппредставительства ТАСС.

В посольстве также предложили американским коллегам прекратить «подкидывать дрова» в огонь вражды.

Ранее США отказали в выдаче виз делегации российского Федерального казначейства, которая 3 декабря должна была участвовать в международной конференции по аудиту, сообщила «Газета.ру». Также из-за проблем с визой посетить Молодежный форум в Нью-Йорке не смог глава Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

При этом на сайте посольства США в Москве размещено заявление, возлагающее вину за развязывание «визовой войны» на Россию.