Зеленский рассказал, как планирует возвращать украинцев, уехавших на работу за рубеж

Киев, 4 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня анонсировал программу по возвращению граждан страны, которые уехали на заработки за рубеж. Первый этап он анонсировал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом», — заявил Зеленский.

Первым этапом госпрограммы стала выдача кредитов предпринимателями для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых.

«Возвращайся и оставайся! Детали-скоро», ­– заявил президент Украины, не уточняя другие этапы программы.

Напомним, согласно данным экспертов, количество трудовых мигрантов, ежегодно покидающих Украину ради работы за рубежом, достигает трех миллионов человек. Министерство социальной политики Украины ранее также сообщало, что число выезжающих из страны трудовых мигрантов может достигать девяти миллионов человек, включая граждан, которые проживают за границей не постоянно. Это 20% всего населения Украины и 37% трудоспособного населения страны.

Согласно прогнозу, в этом году Украина может станет мировым лидером по темпам оттока трудовых ресурсов.