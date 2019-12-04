В бундестаге раскритиковали Украину из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Берлин, 4 декабря. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковали Украину из-за поддержки позиции США по «Северному потоку — 2».

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — заявил Эрнст в интервью РИА Новости.

Политик не исключил, что в случае санкций США в отношении «Северного потока — 2» Германия примет контрмеры. По словам Эрнста, речь может идти о повышении пошлин на американский сжиженный природный газ (СПГ).

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Работы планируют завершить в 2019 году, к настоящему времени строители уложили свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Конгресс США планирует включить санкции в отношении «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены ситают, что введение ограничений более чем на год задержит введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам, заявил, что Вашингтон сумел замедлить реализацию проекта при помощи дипломатических методов, сообщила «Газета.ру». В то же время дипломат признал, что остановить проект не удалось.

Строительство газопровода поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа. Против выступают США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа через свою территорию. Вашингтон стремится продавать Европе СПГ, поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.