Лучше всего россиян мотивирует работать большая зарплата, считают ученые

Москва, 4 декабря. Высокий уровень заработной платы, удобный график работы и возможность карьерного роста являются главными мотиваторами для хорошей работы у россиян. К такому выводу пришли специалисты.

Кроме высокой зарплаты четверть опрошенных указали, что для продуктивной работы им необходимы масштабные и интересные задачи, для других главным мотиватором является удобный график и возможность карьерного роста. Наоборот самым не мотивирующим оказались корпоративные мероприятия, дополнительные отгулы и оплата обучение

Также исследователям удалось узнать, что зарплата больше подстегивает к работе занятых респондентов, чем соискателей без работы. Вместе с тем, для последних важнее был трудовой график, официальное оформление, комфортный офис и репутация компании.

Мужчин же чаще побуждают к работе деньги, карьера, масштабные задачи, профессионализм коллег. Женщин ­– удобный график работы, оформление, похвала и хороший офис. Исследование проводилось с 11 по 19 ноября среди 5 тысяч российских соискателей, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в Госдуме рассказали о переходе на четырехдневную рабочую неделю. В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев объяснил, кого коснется переход на четырехдневную рабочую неделю, для каких специальностей он потребует «ручного» регулирования и как он скажется на активности россиян в общении в соцсетях.