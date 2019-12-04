Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для компаний из США

Вашингтон, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп призвал французского лидера Эммануэля Макрона отменить введенные в отношении американских компаний торговые барьеры, включая цифровой налог. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран на встрече в Лондоне обсудили приоритеты предстоящего саммита НАТО, а также действия в отношении Ирана и дальнейшие шаги в области энергетики, отметили в администрации президента США. Кроме того, в ходе переговоров поднималась тема цифрового налога.

«Президент Трамп отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путем отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги», — говорится в сообщении Белого дома.

Сенат Франции в июле принял законопроект о налогообложении крупнейших корпораций на рынке цифровых услуг. Налог касается полученной после 1 января текущего года прибыли интернет-гигантов. Он составит 3% от общего оборота компании во Франции.

Новый налог должны будут платить компании, оборот которых превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции, и корпорации, которые работают в области интернет-торговли, онлайн-рекламы или агрегации информации.

В понедельник в аппарате американского представителя на торговых переговорах заявили, что в связи с введением цифрового налога во Франции США могут обложить пошлинами французские товары на общую сумму порядка 2,4 млрд евро. Новые тарифы могут достигать 100% и будут распространяться на молочную продукцию, в том числе на сыры, игристые вина, косметические принадлежности и косметику, сумки и фарфоровые изделия.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз готов дать «сильный ответ» в случае введения Вашингтоном санкций против Парижа, сообщила «Газета.ру». По словам министра, такие действия недостойны для союзника.