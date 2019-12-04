Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в G7

Вашингтон, 4 декабря. Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в будущих саммитах G7. Причиной тому стало, якобы, «неуважение» РФ территории своих соседей.

Данный документ был поддержан голосами 339 конгрессменов из обеих партий. 71 республиканец выступил против, сообщает ТАСС.

Однако стоит учитывать, что резолюции как Палаты представителей, так и Сената не имеют юридической силы, а носят лишь рекомендательный характер. При помощи данной процедуры законодательная власть высказывает свою позицию по тому или иному вопросу.

Авторы резолюции в очередной раз пытаются подвергнуть критике действия РФ вокруг Украины, обвиняя правительство России в якобы «незаконном присвоении Крыма» и «продолжающейся дестабилизации Восточной Украины».

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе законного референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Но Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией в то время как резидент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

При этом Россия, в отличии от США, уважает целостность других стран и показывает это на практике, оказывая легитимную гуманитарную и силовую поддержку власти Сирии, в то время как Соединенные Штаты незаконно занимаются на территории САР кражей нефти и спонсорством бандформирований курдов и террористов.

Кроме того, Вашингтон ведет информационную войну. Ранее Минобороны РФ развенчало фейк американских СМИ об ударе ВКС РФ по лагерю беженцев в Сирии.