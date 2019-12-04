МИД Кубы назвал санкции США против поставщиков нефти на остров «гангстерской практикой»

Гавана, 4 декабря. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал «гангстерскими» ограничительные меры США против танкеров государственной нефтедобывающей корпорации Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), которые поставляли нефть и топливо на остров.

«Мы осуждаем новые незаконные и неконвенционные действия правительства США, направленные на то, чтобы лишить Кубу поставок нефти. Это гангстерская практика угроз и наказаний за законные торговые отношения между суверенными государствами. Куба продолжит бороться», — говорится в опубликованном во вторник в Twitter сообщении главы ведомства.

Накануне США расширили санкции в отношении Венесуэлы, включив в санкционный список шесть танкеров PDVSA, которые, по версии американской стороны, поставляли Кубе нефть в обход ограничительных мер. Включение в санкционный список означает запрет для граждан или компаний из США вести бизнес с его фигурантами и заморозку активов в Соединенных Штатах.

Перебои поставок топлива на Кубу наблюдаются с середины сентября. Ситуация серьезно отражается на некоторых секторах экономики, в том числе на транспорте. На Кубе была сокращена значительная часть внутригородских и межрегиональных автобусных маршрутов.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении в санкционный список пяти кубинских отелей. По его словам, санкции введены против гостиниц, которые принадлежат кубинским военным. С 19 ноября 2019 года Соединенные Штаты не ведут прямые финансовые операции с этими отелями.

Также, как передает «Газета.ру», в санкционный список с формулировкой «причастность к нарушению прав человека в Венесуэле» попал министр внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья.