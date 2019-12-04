Украинский эксперт объяснил, почему Киеву следует опасаться «Турецкого потока»

Москва, 4 декабря. Старт работы газопровода «Турецкий поток» окажется для Киева более болезненным, чем запуск «Северного потока — 2», заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

В эфире телеканала NewsOne Землянский заявил, что запуск газопровода «Турецкий поток» «заберет» газ с южного направления Украины: Одесса-Ананьев-Измаил. Таким образом Турция полностью будет обеспечена газом, который ранее шел транзитом через Украину.

По мнению эксперта, вторая нитка трубопровода еще больше «усугубит ситуацию».

«То есть, для нас, как ни парадоксально, «Турецкий поток» представляет большую угрозу, нежели «Северный поток — 2», — отметил Землянский.

«Турецкий поток» будет поставлять газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух ниток газопровода по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. В середине ноября появилась информация, что «Газпром» завершает пусконаладочные работы на газопроводе «Турецкий поток» и уже заполнил газом обе нитки, а компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания на территории РФ уже готовы к эксплуатации.

В минувший понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что открытие «Турецкого потока» пройдет Стамбуле. В настоящее время, по его словам, согласовываются детали. Предполагается, что запуск состоится 8 января 2020 года.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Так, строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Против строительства трубопровода активно выступают Украина и США. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу. Конгресс США хочет включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены рассчитывают, что введение ограничений может задержать введение газопровода в эксплуатацию более чем на 12 месяцев.