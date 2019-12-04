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Сын британского миллионера прожил на улице 21 год из-за пристрастия к наркотикам

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Сын британского миллионера прожил на улице 21 год из-за пристрастия к наркотикам

Москва, 4 декабря. Сын миллионера из британского города Труро, графство Корнуолл бродяжничал 21 год из-за пристрастия к наркотикам, но решил покончить с зависимостью. Об этом сообщает Daily Mail.

Райан Стаффьер родился в богатой семье и в свое время посещал частную школу. Марихуану он начал употреблять с 11 лет и стал героинозависимым к 20 годам. Родители пытались бороться с зависимостью сына, но выставили Стаффьера на улицу в 15 лет, после безуспешного лечения.

За годы наркозависимости британец накопил 93 судимости. Одним из последних случаев стал инцидент, в котором Стаффьер в состоянии алкогольного опьянения забрался в полицейскую машину и попросил сотрудников полиции подвезти его домой.

По словам мужчины, со временем он привык спать на улице. Худшим в жизни бездомного он считает то, что после того, как намокнешь под дождем некуда пойти высохнуть и согреться.

Британец временами пытается помириться с родней. На прошлое рождество он присутствовал на семейном празднике в доме матери, но выпил много водки, текилы и бренди, за что его снова выгнали.

У Стаффьера есть десятилетняя дочь. Мать девочки скончалась от передозировки наркотиками. В настоящее время ребенок живет за пределами графства Корнуолл с семьей британца.

Ради дочери Стаффьер решил в третий раз попробовать побороть зависимость и пройти программу реабилитации. В настоящее время он живет в гостинице и планирует устроиться на работу.

«Я хочу найти небольшую квартиру, завести собаку и научиться водить машину. Я хочу найти работу», — сообщил Стаффьер.

После реабилитации мужчина хочет сделать своей профессией помощь бездомным.

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Источник: Daily Mail
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