Сын британского миллионера прожил на улице 21 год из-за пристрастия к наркотикам

Москва, 4 декабря. Сын миллионера из британского города Труро, графство Корнуолл бродяжничал 21 год из-за пристрастия к наркотикам, но решил покончить с зависимостью. Об этом сообщает Daily Mail.

Райан Стаффьер родился в богатой семье и в свое время посещал частную школу. Марихуану он начал употреблять с 11 лет и стал героинозависимым к 20 годам. Родители пытались бороться с зависимостью сына, но выставили Стаффьера на улицу в 15 лет, после безуспешного лечения.

За годы наркозависимости британец накопил 93 судимости. Одним из последних случаев стал инцидент, в котором Стаффьер в состоянии алкогольного опьянения забрался в полицейскую машину и попросил сотрудников полиции подвезти его домой.

По словам мужчины, со временем он привык спать на улице. Худшим в жизни бездомного он считает то, что после того, как намокнешь под дождем некуда пойти высохнуть и согреться.

Британец временами пытается помириться с родней. На прошлое рождество он присутствовал на семейном празднике в доме матери, но выпил много водки, текилы и бренди, за что его снова выгнали.

Millionaires' son sleeping rough since 15 says he is a good boy gone wrong



Ryan Staffiere, 37, became addicted to alcohol, heroin and crack cocaine and has been sleeping rough on the streets of Truro, Cornwall, for much of the last 20 years https://t.co/T0nCct9skd