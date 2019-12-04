СМИ сообщили о романе Джоли с молодой актрисой

Лос-Анджелес, 4 декабря. Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли решила завести роман с 32-летней актрисой Эван Вуд. По данным американского журнала Woman’s Day, актрисы познакомились 10 лет назад уже тогда почувствовали «магнитное притяжение».

Женщины впервые познакомились, когда Джоли все еще была замужем за Брэдом Питтом, а Эван в отношениях с Мэрилином Мэнсоном.

«Вновь они встретились несколько месяцев назад в студии Disney, когда записывали закадровые голоса для предстоящих фильмов «Малефисента: Владычица тьмы» и «Холодное сердце 2». Тогда они обменялись номерами и начали ужинать вместе всякий раз, когда Джоли была в городе», — пишет зарубежный журнал.

По словам источника из окружения Анджелины Джоли, Эван всегда ее привлекала, она интересна ей как личность.

Напомним, летом Брэд Питт пожаловался на психику своей бывшей супруги Джоли, назвав ее еще «более ненормальной», чем он сам. А год назад таблоиды приписывали Брэду Питту роман с молодой актрисой, которая годится ему в дочери.

Тем временем, бракоразводный процесс между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжается. Вместе они прожили более 10 лет. Сейчас пара решает вопрос с детьми: у актеров их шесть – трое биологических и трое из приюта. Пока все они живут с Джоли.