США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, 4 декабря. Американская корпорация Lockheed Martin приступит к разработке гиперзвуковых вооружений для ВВС США. Стоимость контракта составляет почти один миллиард долларов. Согласно договоренностям, серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A должно стартовать уже в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A). Ракеты предполагается устанавливать на борту стратегических бомбардировщиков.

Согласно заключенному контракту, компания должна разработать проект ARRW, успешно провести и выйти на серийное производство ракеты. ВВС США должны получить готовое вооружение уже в 2022 году.

Предполагается, что блок ARRW будет развивать скорость более 5 Махов, что должно позволить ему преодолевать системы ПРО противника.

В Пентагоне напомнили, что это не первый контракт Lockheed Martin и американского правительства. В 2018 году компания получила 480 миллионов долларов, а разработка оружия, по контракту, должна будет завершиться до 2021 года.

Как напоминает RT, появление гиперзвукового оружия в арсенале России стало для США неприятным сюрпризом. Речь идет об авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард», а также разработанной гиперзвуковой противокорабельной ракете морского базирования «Циркон». В США признали, что на сегодняшний день не располагают ни средствами защиты от гиперзвукового оружия возможных противников, ни собственными программами по созданию военной техники такого типа.

Эксперты агентства выразили мнение, что Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) должен стать аналогом российского «Кинжала», а HCSW может быть похож на «Авангард».

Ранее появилась информация, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» прошли в середине ноября на полигоне «Пембой» в Арктике. Как сообщили СМИ, самолет-носитель МиГ-31К вылетел с аэродрома «Оленегорск» и выполнил пуск ракеты «Кинжал» по наземной цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» лишают США доминирования и делают НАТО беззащитным.