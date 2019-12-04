Пилоты рассказали, чем они занимаются в кабине после взлета

Москва, 4 декабря. В Сети пилоты авиалайнеров рассказали, чем они занимаются после того, как самолет оторвется от земли, наберет нужную высоту и выйдет на автопилот.

По словам летчиков, после взлета у них появляется время заняться своими делами. Например, почитать газету или поговорить по телефону.

«Полет — это часы скуки, прерываемые моментами абсолютного ужаса», – цитирует РИА Новости пилотов, рассказавших анонимно о своей профессии на сайте The Express.

Также летчики поделились воспоминаниями о том, что раньше не было столь строгих правил безопасности. Поэтому пассажиры могли спокойно посещать кабину пилотов и проводить время вместе с экипажем самолета.

Один из туристов, которому когда-то довелось таким образом побывать в кабине самолета, рассказал, что, когда взлет закончился, пилоты разложили газеты, закрыв ими почти всю приборную панель. Однако время от времени они, по словам пассажира, все таким наблюдали за датчиками.

Напомним, ранее заслуженный пилот РФ объяснил, как австралийским летчикам удалось установить рекорд самого длительного перелета. По его словам, Boeing 787–9, на котором был выполнен полет, изначально разрабатывали для того, чтобы он мог совершать дальние перелеты. При этом пилоты, по всей вероятности, работали, сменяя друг друга каждые четыре-пять часов.