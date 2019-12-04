Пригожин оценил гонорары Ротару за новогодние корпоративы в Москве

Москва, 4 декабря. Продюсер Иосиф Пригожин оценил как «абсолютно невысокий» размер гонорара певицы Софии Ротару на новогодних корпоративах в России.

Ранее генеральный менеджер одного из столичных агентств сообщил, что за декабрьские выступления Ротару в Москве получает 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). При этом менеджер подчеркнул, что расходы на дорогу Ротару и членов ее команды не входят в эту сумму и оплачиваются отдельно.

«Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — прокомментировала сообщения Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

Он напомнил, что, как и другие артисты советской школы, Ротару работала «за копейки», ей вовсе не доставались проценты с продаж альбомов.

«И тут возникает абсолютно логичный вопрос: как же так? Ведь музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству», — резюмировал продюсер.

Возвращение Ротару на российскую сцену вызвало большой ажиотаж. Напомним, ранее она отказалась выступить на «Песне года» из-за введения военного положения на Украине. Ожидается, что в декабре она выступит хедлайнером одного из российских фестивалей.

Некоторые политики и коллеги Ротару резко осудили ее желание «заработать» в России. В частности, российский певец и композитор Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, призвал судить людей, которые заплатят украинской исполнительнице за выступление на новогодних корпоративах в Москве. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил ранее, что у Минкультуры должен быть «инструмент влияния» на таких артистов, но это не надо превращать в составление черных списков, передавал RT.

Другие же вступились за Ротару. В частности, Николай Басков осудил тех, кто критикует его коллегу по цеху за планы выступить в России. Он напомнил, что и сегодня многие украинские исполнители гастролируют по РФ. Басков назвал Ротару великой певицей, на хитах которой выросло несколько поколений. Помимо этого, по его мнению, на данный момент происходит открытая травля певицы.