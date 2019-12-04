Коллекторам могут полностью закрыть доступ к долгам граждан за ЖКХ

Москва, 4 декабря. Коллекторам могут окончательно закрыть доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект о принятии соответствующих поправок парламентарии планируют разработать до конца января следующего года. Авторы инициативы рассчитывают, что она будет рассмотрена в весеннюю сессию.

Запрет продавать профессиональным взыскателям задолженность по коммунальным платежам вступил в силу минувшим летом. Однако у коллекторов осталась лазейка. Они могли обходить запрет через агентский договор.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — цитирует Аксакова газета «Известия».

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев сообщил изданию, что коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ законным способом по агентской схеме.

Он отметил, что перегибы возникают, так как существует категория взыскателей, которые не подчиняются профильному закону. К ним Семендуев отнес ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Появление так называемых «пирамид позора» и размещенных на дверях подъездов листков с ФИО граждан и данными о неуплаченной сумме глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств объяснил наличием таких взыскателей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Министерство юстиции России разработало законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй россиян для «борьбы со злоупотреблениями коллекторов».