Отчисленные курсанты будут обязаны возместить расходы на обучение

Москва, 4 декабря. Отчисленных из военных вузов курсантов обяжут возместить расходы на обучение. Согласно предложенным Минобороны поправкам к закону «О воинской обязанности и военной службе», это коснется тех курсантов, которые были отчислены за отказ проходить тест на наркотики или связанные с ними правонарушения, а также тех, кто покинул вуз с формулировкой «за утрату доверия».

Сумма, о которой идет речь, составит до 400 тысяч рублей в год. Отметим, что максимальные затраты на обучение будут у летчиков, так как в стоимость обучения включается моторесурс самолета, а также топливо, и специальные тренажеры.

Эксперты полагают, эти меры позволят поднять дисциплину в военных вузах. В настоящее время возмещение затрат на обучение обязательно только для тех курсантов, которые были уволены за неуспеваемость, недисциплинированность или нежелание продолжать службу, под которым также подразумевается отказ подписать пятилетний контракт на офицерскую службу.

В то же время, пункт об «утрате доверия» должен быть сформулирован четче, полагают эксперты.

«Эта статья сформулирована недостаточно четко: нет точного разъяснения, что такое. Это чревато тем, что если между курсантом и командиром возникнет какой-то конфликт или просто молодой человек не понравится офицеру, у того появится мощный рычаг воздействия», — приводит газета «Известия» мнение военного эксперта Владислава Шурыгина.

Напомним, что в этом году в России с 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступили к обучению более 12 тыс. курсантов, что составило 100% планового задания.