Белый дом заявил, что демократы не смогли представить доказательства нарушений Трампа

Вашингтон, 4 декабря. Демократическая партия США в своем докладе относительно процедуры импичменты не смогла продемонстрировать никаких доказательств нарушений со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель (комитета по разведке Адам. — Прим.ФАН) Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа», — говорится в заявлении Гришэм.

Она заявила, что отчет содержит лишь «разочарования» демократов, пишет RT.

31 октября палатой представителей Конгресса была принята резолюция, поддерживающая старт процедуры импичмента действующего президента США, в связи с возможным давлением Трампа на украинские власти. В качестве причины, Конгресс выдвигает телефонные переговоры Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное давление на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США будто бы пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына Байдена на Украине.

15 ноября Белый дом выложил содержание первых телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в апреле 2019 года, вскоре после избрания последнего президентом Украины. Лидеры стран обсуждали возможность приезда Трампа на инаугурацию Зеленского.