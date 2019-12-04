Установлена личность мужчины, погибшего при обрушении дома под Белгородом

Белгород, 4 декабря. Источник в экстренных службах Белгородской области подтвердил гибель мужчины при взрыве газа в жилом доме в поселке Яковлево. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, также стала известна личность мужчины, госпитализированного ранее без сознания.

Согласно озвученным данным, во время ЧП погиб Сергей Севрюков, 1983 года рождения. К этому моменту удалось установить личность мужчины, доставленного в Яковлевскую центральную районную больницу без сознания. Это Леонид Ваганов, 1962 года рождения.

Напомним, ЧП произошло на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. Причиной обрушения стены четырехэтажного дома, предварительно, стал взрыв газа. Жильцов дома эвакуировали, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее ФАН опубликовал список пострадавших в инциденте с обрушение дома. Трое из них были госпитализированы в областной ожоговый центр.

Как передавала «Газета.ру», по словам очевидцев, здание рушилось в два этапа, а перепуганные люди пытались спастись любыми способами: прыгали из окон в панике. Они рассказывают, что взрыв был очень мощный, его почувствовали даже жители соседних домов.