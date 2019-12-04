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Коалиция США отрицает нанесение авиаударов по северо-западу Сирии

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Коалиция США отрицает нанесение авиаударов по северо-западу Сирии

Вашингтон, 4 декабря. Международная коалиция, возглавляемая США, отрицает факт нанесения ударов по северо-западу Сирии. Ранее ряд сирийских СМИ сообщал, что там был ликвидирован один из командиров террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

«Коалиция последнее время не наносила никаких авиаударов на северо-западе Сирии», — утверждает представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

Как сообщалось ранее, радиостанция Sham FM сообщала о ликвидации главаря «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмада аль-Мухаджира при помощи американского беспилотного летательного аппарата. Ранее возглавляемая им группировка называлась «Джебхат ан-Нусра»1.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают бандформирования курдов «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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