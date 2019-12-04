Останки советского солдата нашли на вилле под Берлином, сообщили СМИ

Берлин, 4 декабря. На территории виллы знаменитого немецкого телеведущего Гюнтера Яуха, расположенной в Потсдаме, обнаружили останки советского солдата. Об этом сообщили местные СМИ.

Останки были найдены во время строительных работ в саду. Кости находились в земле примерно на глубине 30 сантиметров. По каске и найденным рядом боеприпасам было установлено, что погибшим является солдат Советского Союза. В этом эксперты не сомневаются, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Однако точную дату и причину смерти, а также личность военнослужащего выяснить пока не удалось. Бои за Потсдам состоялись в апреле 1945 года и стали частью Берлинской наступательной операции. В ходе нее потери советских войск составили более 352 тысяч человек, из них 78 тысяч пропали бесследно.

Напомним, ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр подтвердил информацию о том, что в ближайшее время РФ будут переданы данные о полумиллионе советских военнопленных, интернированных в годы Второй мировой войны на территорию Германии.