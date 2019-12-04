Верховный суд РФ не разрешил штрафовать за нарушение средней скорости

Москва, 4 декабря. Верховный суд отменил штраф жителю Смоленска за превышение средней скорости на трассе. Госдума РФ, в свою очередь, предлагает на законодательном уровне запретить взимать штрафы за подобные нарушения.

Николай Баусов 17 августа прошлого года на своем Volkswagen Tiguan ехал по трассе М1. В промежутке между Сафоново и Вязьмой камеры типа «Бумеранг» замерили превышение скорости на 25 км/ч. Вскоре мужчине пришло извещение о штрафе в 500 рублей. При этом уточнялось, что местом совершения правонарушения является участок дороги протяженностью около 227 километров. Баусов пытался оспорить штраф в Вяземском райсуде, а после в Смоленском областном суде. Однако доказать неправомерность наказания он так и не смог.

В этом году Баусов обратился в Верховный суд. Как сообщает смоленский портал Readovka67, судья установил, что при вынесении штрафа был упущен тот факт, что машина заявителя могла двигаться вообще по другому маршруту. Автомобиль мог и не двигаться или преодолеть участок между камерами с большей скоростью, чем указано в постановлении.

Штраф Николаю Баусову был отменен, а дело направлено на рассмотрение в Вяземский районный суд.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству поддержал инициативу представителей ЛДПР, которая подразумевает отказ от постановлений подобного рода. По их мнению, ни в ПДД, ни в КоАП нет такого понятия, как средняя скорость, поэтому некорректно наказывать за ее нарушение. Рассмотрение инициативы назначено на начало декабря.

Отметим, что идею об отмене штрафов за нарушение средней скорости не разделяют в правительстве РФ. Как передавал RT, кабмин раскритиковал законопроект. В правительстве отметили, что нарушать нельзя и в каждый конкретный момент времени, и на протяжении всего периода движения.

Из отрицательного отзыва кабмина на проект следует, что данные, полученные с использованием сертифицированных технических средств, признаются доказательствами по делу.