Письмо обвиняемого в убийстве доцента Соколова из СИЗО изучил эксперт-графолог

Санкт-Петербург, 4 декабря. Графолог Сергей Сергеев, специализирующийся на анализе личности человека по подчерку, изучил письмо обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова, которое тот написал в СИЗО. По мнению эксперта, историк позиционирует себя не тем, кем является.

Письмо Соколова было ответом на послание журналиста «Комсомольской правды» Константина Придыбайло, которое он послал доценту в СИЗО.

Анализируя письмо Соколова, графолог обращает внимание на подпись убийцы, которая имеет падающий правый наклон. По мнению эксперта, это говорит о том, что человек сразу идет на пролом.

«Человек позиционирует себя не тем, кем является. Подпись — это придуманный образ. Вот создал он себе такой имидж — напористый, активный, энергичный. Но это только психологическая компенсация. На самом деле у него сниженная самооценка», – считает эксперт.

Олег Соколов не ценит себя, а за демонстративным лидерством скрывает свою интровертность, отмечает Сергеев при этом обращая внимание на то, что росчерк историка схож с подписью Наполеона. Эксперт подозревает, что подобная манера была позаимствована специально.

О боязни будущего говорит то, что строчки в письме не доходят до правого края. Ослабленный нажим – признак нисходящей жизненной энергии, считает графолог.

«Судя по почерку, человек он умный, у него логическое рациональное мышление. Хороший комбинатор, стратег. Не просто просчитывает шаги, но может забежать намного вперед», – цитирует «Комсомольская правда» Сергея Сергеева.

В манере письма эксперт также разглядел подозрения на тяжелое детство Олега Соколова, а зажатые буквы говорят о страхе и скованности автора, зацикленности на «идее фикс».

Напомним, бывшему преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова. Историка выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире историка полиция обнаружила обезображенное тело Ещенко. В настоящее время доцент Соколов находится в психбольнице «Бутырки».