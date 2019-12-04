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Россия

ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»

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ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»

Москва, 4 декабря. Двадцать семь боевых машин из состава комплексов ПВО «Панцирь-С» будут переданы Воздушно-космическим силам России до конца года. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин. Кроме того, также будет передан один комплекс из состава системы С-350.

«В настоящее время в 2019 году спланирована поставка 27 боевых машин «Панцирь-С» и одного комплекса из состава зенитной ракетной системы С-350 в учебный центр Военной академии Воздушно-космической обороны», — приводит слова Юдина газета «Красная звезда».

По его словам, в ходе 2019 года дежурные силы по противовоздушной обороне были привлечены к обеспечению безопасности международных и государственных мероприятий 234 раза. Речь идет о мероприятиях самого высокого уровня, включая и те, в которых принимал участие как президент России, так и главы иностранных государств.

Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» — это современное средство противовоздушной обороны наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз, в том числе в условия плохой видимости и в зоне работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Источник: Красная звезда
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