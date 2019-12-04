Стало известно о погибшем мужчине, найденном под завалами дома в Белгородской области

Белгород, 4 декабря. Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области находится один погибший мужчина. Об этом Федеральному агентству новостей сообщает источник в оперативных службах региона.

Как стало известно ФАН, под завалами находится тело мужчины 1983 года рождения. Его долгое время искали, так как он не выходил на связь. Личные данные погибшего пока не установлены, так как его тело было обнаружено недавно.

Инцидент произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. Причиной обрушения стены четырехэтажного дома, предварительно, стал взрыв газа. Жильцов дома эвакуировали, на месте происшествия работают оперативные службы. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее ФАН опубликовал список пострадавших в инциденте с обрушение дома в Белгородской области.