Киев, 4 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Среди прочего, он отдал поручение начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения военной операции ВСУ в Донбассе.

На совещании по подготовке к встрече в «нормандском формате» Зеленский «четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами».

Украинский президент заявил, что намерен бороться за «сбившихся с пути» жителей Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский заявил, что все симпатизирующие России жители Донбасса вольны покинуть его территорию. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Киеву, что «потерялись не люди, а государство», и потребовала власти Украины гарантировать жителям Донбасса полноценные гражданские права.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа поездки российского лидера Владимира Путина в Париж, где пройдет саммит в «нормандском формате», в настоящее время прорабатывается. Саммит лидеров четырех стран — РФ, Украины, Франции и Германии, — назначен на 9 декабря.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР.