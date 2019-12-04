В Москве наградили победителей всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!». Одним из информационных партнеров конкурса стала медиагруппа «Патриот», куда входит Федеральное агентство новостей. Чествуйте настоящих героев России вместе с нами.

Премия «Героям — быть!» вручается с 2015 года простым людям России за героические поступки, совершенные однажды, или за ежедневные подвиги в течение всей жизни. Без пафоса эти люди — соль нашей земли. В разные годы лауреатами и победителями проекта становились простые трудяги, у которых после тяжелых смен на предприятиях еще остаются силы и огонь в сердцах на помощь другим.

Финалисты этого года: слесарь по ремонту подвижного состава, машинисты, монтажник, слесарь по сборке металлоконструкций, бригадир вагоноремонтного завода, почтальон, кладовщик, столяр, плавильщик металлов, инженеры, технологи, охранник. Кто-то успел на помощь тонущему или вывел из леса заблудившегося. Кто-то вдохновляет всех вокруг на раздельный сбор пластика, сдает кровь, заботится о чужих детях и животных, ухаживает за стариками, присматривает за брошенными могилами ветеранов, возит почту на лодке, а кто-то без устали изобретает новое на своих предприятиях.

Для неравнодушных, вдохновленных жизнью, творческих и трудолюбивых людей нашей страны в проекте «Героям — быть!» предусмотрено девять номинаций. В этом году на конкурс пришло 111 заявок, а в народном голосовании приняло участие 30 тысяч человек. Призы вручались в номинациях «От сердца к сердцу» — за волонтерскую деятельность, «Спасательный круг» — за подвиг ради спасения жизни, «Оберегая планету» — за активность в деле охраны окружающей среды, «Быть человеком» — за подвиг длиной в жизнь, «Всегда в сердце» — за военно-патриотическую работу, «Кулибины нашего времени» — за многолетние трудовые подвиги и рационализаторство, «Яркий старт» — для молодых специалистов, «Вирус добра» — для фондов и благотворительных организаций, «Команда героев» — для компаний с инициативами в области корпоративной социальной ответственности.

«Люди из трудовой сферы достаточно скромные, и если посмотреть шире, то героев у нас гораздо больше, — сказал ФАН Сергей Серегин, замдиректора по персоналу концерна «Тракторные заводы». — Он нашего концерна пять человек прошли народное голосование и попали в число финалистов. И хотелось бы, чтобы такие простые, но важные поступки обычных рабочих замечали, чтобы их было больше. Мы не выделяем, чье доброе дело важнее, кто больше герой. Неравнодушное отношение важно в любых своих проявлениях».

Ни один из героев не оставил своей вовлеченности в социальную жизнь после получения премии, отмечают организаторы. Они герои не потому, что решили поучаствовать в конкурсе, а потому что по-другому не живут.

«Знаете, такие примеры должны вдохновлять каждого, — поделилась своим мнением с ФАН депутат Госдумы Татьяна Цыбизова. — Мы пришли в мир не просто так — каждый пришел с миссией, предназначением, каждый способен стать героем на рабочем месте. Просто так сместились акценты в последнее время, что кумирами стали героя глянца, и наша молодежь думает, что раз ей это недоступно, то все в жизни пропало. Эти проекты подчеркивают ценность и вес каждого человека. Они остро необходимы. Вы знаете современную тенденцию: молодежь не чувствует ценности своей страны. Появилось даже направление «поравалильщиков» в соцсетях. А такие проекты могут резко уменьшить количество таких людей и увеличить число тех, кто гордится родиной, корнями, предками».

По словам организаторов, в следующем году проект «Героям - быть!» выделит в особое направление номинации «Яркий старт» и «Кулибины нашего времени» для изобретателей российских предприятий, а также более внимательно присмотрится к военно-патриотическим проектам в год 75-летия Победы.

Истории победителей этого года читайте на ФАН в ближайшее время.