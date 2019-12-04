Призыв президента Литвы называть Россию угрозой в Госдуме связали со «смертью мозга» НАТО

Москва, 4 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал призыв президента Литвы Гитанаса Науседы к странам НАТО «называть Россию угрозой».

По мнению парламентария, призыв Науседы напрямую связан с недавним заявлением его французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Водолацкий напомнил, что заявление Макрона было связано с обвинениями в адрес Альянса в том, что он сегодня «не отвечает тем требованиям, которые хотели бы видеть многие страны Евросоюза и мозг НАТО уже себя изжил, атрофировался».

«Поэтому и Трамп, и его сателлиты... переводя внутренний конфликт НАТО, обозначают внешнюю угрозу: не нужно слушать Макрона и других лидеров ЕС, а нужно сосредоточиться на России», — заявил парламентарий в беседе с RT.

При этом Водолацкий подчеркнул, что говорить о российской угрозе неуместно, поскольку внешняя система безопасности России носит оборонительный характер.

«Мы заявляли о том, что НАТО продвигается к границам России и нам необходимо создавать мощную систему безопасности своего государства. У нас вооруженные силы, новое тактическое вооружение — это оборонительное вооружение… Никакой угрозы быть не может», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что прибалтийские страны, а также Украина и Польша, «нагнетают обстановку вокруг России» для того, чтобы Евросоюз и страны Запада не отказались от санкционной политики против Москвы, а глава США Дональд Трамп «не заключил братские отношения» с Москвой.

Во вторник Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, Россию просто необходимо называть угрозой, иначе значительно изменится угол структуры Альянса.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в Лондоне во вторник заявил, что НАТО следует наладить отношения с Россией. При этом он все добавил, что Альянс всегда должен быть готовым к военному конфликту, «будь то Россия или кто-то другой».